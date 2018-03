Suzuki venderá veículo híbrido no Japão, Europa e EUA A Suzuki, maior fabricante de pequenos veículos do Japão, planeja produzir um carro híbrido para os mercados japonês, europeu e americano, informa neste sábado a agência Kyodo. O veículo será desenvolvido em colaboração com a americana General Motors (GM), maior fabricante mundial. Não há data para o lançamento O presidente da Suzuki, Hiroshi Tsuda, disse que o veículo será desenvolvido em colaboração com a americana General Motors (GM), maior fabricante mundial. O lançamento será "o mais rápido possível", acrescentou, mas não marcou uma data. A Suzuki, terceira maior fabricante japonesa, atrás de Toyota e Nissan, é a primeira na produção de automóveis com motores de menos de 660 centímetros cúbicos, cujo consumo de combustível é menor. Em março de 2006, a GM, que tinha uma participação de 20% na empresa japonesa, reduziu a sua cota para 3%. A Suzuki aproveitou para readquirir os 17%. No entanto, segundo Hiroshi Tsuda, presidente da Suzuki, as duas companhias desenvolverão conjuntamente o motor elétrico e a gasolina do novo veículo híbrido. Até o momento, a liderança mundial do setor é da japonesa Toyota, com o Prius.