Swiss Air confirma indiretamente discussões com Lufthansa O executivo-chefe da Swiss International Air Lines, Andre Dose, confirmou indiretamente à revista semanal alemã Spiegel que a deficitária companhia aérea está em discussões com a alemã Deutsche Lufthansa, afirma a revista em um artigo a ser publicado na segunda-feira. A revista Spiegel perguntou ao CEO da Swiss Air se a empresa mantém negociações sobre uma parceria com a Lufthansa e ele respondeu: "Não comentarei ainda sobre as negociações". Dose disse que o governo suíço, maior acionista da companhia, provavelmente não bloqueará um acordo.