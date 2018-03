Swiss Air Lines tem prejuízo líquido de US$ 719 mi A Swiss International Air Lines anunciou um prejuízo líquido de 980 milhões de francos suíços (US$ 719 milhões) em 2002, sobre encargos extraordinários de 322 milhões de francos suíços (US$ 236,2 milhões). O prejuízo operacional em 2002, o primeiro ano de operação da companhia, foi de 909 milhões de francos suíços (US$ 667,0 milhões). O patrimônio dos acionistas ficou em 1,71 bilhão de francos suíços (US$ 1,25 bilhão), ou 36,6% do balanço patrimonial total. O governo suíço e grandes bancos injetaram bilhões de francos suíços na companhia. Manfred Winkler, porta-voz da Swiss, nega recentes rumores de que a Swiss talvez precise de novo capital. O porta-voz disse que a companhia "talvez não volte ao azul este ano", ecoando recentes declarações cautelosas da alta administração. A Swiss divulgará dados detalhados sobre 2002 no dia 25 de março. Em fevereiro, a empresa anunciou que cortará cerca de 7% de sua força de trabalho de 10.000 pessoas e reduzirá sua frota, de 130 para 110 aviões. A Swiss espera unir-se à aliança OneWorld, liderada pela American Airlines da AMR Corp. e a British Airways PLC (BA).