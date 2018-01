Swiss Airlines estuda redução de frota A companhia aérea Swiss International Air Lines Ltd. anunciará no dia 6 de fevereiro aos sindicatos medidas para aumentar a lucratividade, segundo informações do jornal semanal SonntagsZeitung. As medidas podem incluir cortes na frota da companhia, afirma o jornal. Um dos cenários será interromper os serviços de quatro aviões de longo alcance e quatro de curto alcance, ameaçando 2.000 empregos, o que poderá ter sérias conseqüências para o aeroporto de Zurique, Flughafen Zurich AG, acrescenta o SonntagsZeitung.