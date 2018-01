Swiss pede à Embraer adiamento de pedidos de aviões A Embraer confirmou hoje ter recebido da empresa Swiss uma solicitação para considerar o adiamento de seus pedidos firmes das aeronaves modelos 170 e 195. "Embora nenhuma decisão tenha sido tomada a esse respeito até o presente momento, as empresas estão discutindo as alternativas possíveis", diz o comunicado da companhia brasileira. Atualmente, há quatro entregas (do modelo Embraer 170) previstas para a Swiss em 2004. "Como a demanda potencial no curto prazo para slots na produção do Embraer 170 é grande, a Embraer estima que não haverá nenhuma redução em sua previsão de entregas para 2004, mantida em 160 aeronaves."