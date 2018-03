Swiss reduz encomendas feitas à Embraer A Embraer anunciou em comunicado que um acordo foi alcançado com a Swiss International Air Lines, com relação ao seu programa de renovação de frota de aviões. Tendo em vista a generalizada situação desfavorável da economia e em particular as atuais condições da companhia aérea suíça, a Swiss está reduzindo sua encomenda firme de um total de 60 aviões Embraer 170 e Embraer 195 para 30 aeronaves, sendo 15 de cada modelo. O Embraer 170 deverá iniciar serviços na Swiss em agosto de 2004, com quatro aviões sendo entregues, seguidos de oito aeronaves em 2005. As entregas do Embraer 195 terão início de 2006. O número de opções de ambos os modelos também está sendo reduzido, de 100 aviões para 20, informou a Embraer. Parte dos pagamentos antecipados serão devolvidos à Swiss. Como resultado do novo acordo com a Swiss, os pedidos em carteira da Embraer em 31 de dezembro de 2002 ficarão em US$ 8,3 bilhões, enquanto o total de pedidos em carteira, incluindo opções, somará US$ 19,5 bilhões. O programa de desenvolvimento do Embraer 170/190 prossegue conforme o planejado, com a certificação do Embraer 170 prevista para o segundo trimestre de 2003, de modo a permitir as entregas para a Swiss, Alitalia e Gecas. Em vista deste acordo com a Swiss, a Embraer está revisando suas entregas totais previstas para os anos de 2003 e 2004. A Embraer disse que continuará revendo os riscos e perspectivas para o mercado de aviação e prosseguirá com novas oportunidades de vendas na América Latina, EUA, Europa e Ásia.