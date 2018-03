Swiss terá vôos diários entre São Paulo e Zurique A Swiss anunciou nesta terça-feira que oferecerá vôos diários de São Paulo para Zurique e também para Santiago do Chile a partir de 13 de julho. Atualmente, a empresa oferece seis freqüências por semana na rota que sai da capital chilena em direção à Suíça, passando pelo Brasil. A empresa utiliza o Airbus 340-300, com oito lugares na primeira classe, 48 na classe executiva e 172 na classe econômica. Hoje, os vôos partem de São Paulo às 20h40, exceto aos sábados, e chegam a Zurique às 11h50, hora local. O vôo de Zurique para o Brasil decola às 22h40 e chega a Cumbica às 7h25. A partir de 23 de janeiro, a companhia oferecerá o trecho São Paulo - Zurique em classe econômica a partir de US$ 1.098 para embarque até 16 de junho. Para o Chile, o bilhete de ida e volta em classe econômica custa US$ 518. A Swiss conta com um frota com 69 aeronaves e transporta por ano mais de 10 milhões de passageiros. São 43 destinos na Europa e 27 no resto do mundo, incluindo a América Latina.