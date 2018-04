Syngenta abre vagas de estágio e Santander encerra inscrições do programa de trainee

Termina hoje o prazo para conquistar uma vaga de trainee no banco Santander. Quem estiver de olho na oportunidade deve ter inglês fluente, formação entre dezembro de 2015 e o final deste ano (sem curso específico) e disponibilidade para trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Inscrições abertas neste site.

A Syngenta, companhia do setor agrícola e com presença em mais de 90 países, abriu seu programa de estágio 2018. No total, são 10 vagas para a unidade de Paulínia (interior de São Paulo). Os interessados podem inscrever-se pelo site até o dia 6 de setembro e devem cursar Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Economia, Engenharias e Química com previsão de graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. É obrigatório ter inglês intermediário e conhecimento do pacote Office. A empresa oferece bolsa-auxílio, seguro-saúde e odontológico, auxílio transporte e refeitório no local.

As gigantes de bens de consumo P&G e Kimberly-Clark também procuram estagiários. A primeira oferece oportunidades em São Paulo para estudantes de todos os cursos, com graduação entre julho e dezembro de 2018 e inglês avançado. Mais informações pelo site da P&G.

Já a Kimberly-Clark abriu vagas de estágio nas áreas de compras, vendas, finanças, recursos humanos, marketing, entre outras. Podem participar pessoas com disponibilidade de atuação nas cidades de Eldorado do Sul (RS), Correia Pinto (SC), Camaçari (BA), São Paulo (capital), Suzano (interior de SP) e Mogi das Cruzes (interior de SP). As inscrições seguem abertas até o dia 28 de setembro. Mais detalhes disponíveis no site.

A rede de postos Ipiranga é conhecida por buscar estagiários o ano todo, conforme o surgimento de vagas. Atualmente, há chances para estudantes do penúltimo ou último ano da graduação e para quem está concluindo o ensino técnico. Mais informações pelo site.

Em São Paulo, o programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, está com 6.430 oportunidades abertas em toda o estado. Há vagas para aprendizes dos cursos técnicos do Centro Paula Souza (Etecs), atendentes, operador de telemarketing, auxiliar de limpeza e vendedor. É possível participar da seleção pelo site ou comparecendo nos postos de atendimento ao trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho.

Em Campinas (interior de São Paulo), a CI&T, empresa de tecnologia especializada em soluções digitais, procura 80 candidatos a vagas de estágio e emprego, inclusive para pessoas com deficiência (PCD). As vagas são para cargos administrativos e de tecnologia da informação. Quem tem interesse em estagiar na empresa deve cursar áreas de Ciências, Engenharia da Computação, Estatística, Análise de Sistemas e Matemática, com conclusão em 2018 ou 2019. Para mais informações e inscrições, basta acessar o site.