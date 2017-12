T-bond cai depois de leilão do Tesouro dos EUA Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, com correspondente queda nos juros. Os Treasuries mercado foram beneficiados pela conclusão da série de leilões primários de refinanciamento do Tesouro, que colocaram no mercado US$ 32 bi em novos títulos entre terça-feira e hoje. Outro fator moderadamente positivo foi a queda do mercado de ações, que levou alguns investidores a buscarem "refúgio seguro" nos Treasuries. Hoje, o Tesouro leiloou US$ 10 bi em bônus de 30 anos, à taxa máxima de 5,460%. Na altura do fechamento da Bolsa de NY, o juro projetado pelos T-bonds de 30 anos estava em 5,528%; a mínima do dia foi em 5,520% e a máxima de 5,577%. O juro das T-notes de 10 anos estava em 5,093%, com mínima em 5,079% e máxima em 5,154%. As informações são da Dow Jones.