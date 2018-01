T-bond despenca com índice de confiança nos EUA Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA subiram fortemente, com correspondente queda nos juros. O mercado de Treasuries reagiu ao índice de confiança do consumidor da Conference Board, que caiu a 114,4 em janeiro (nível mais baixo desde dezembro de 1996), de 128,6 em dezembro. Segundo traders ouvidos pela Dow Jones, o movimento de compra de Treasuries atraiu para o mercado outros tipos de investidores, como gerentes de carteiras de títulos hipotecários, que buscaram compensar o risco de pré-pagamento que costuma acompanhar as baixas nas taxas de juro. Na altura do fechamento da Bolsa de NY, o juro projetado pelos T-bonds de 30 anos estava em 5,592%; a mínima do dia foi em 5,590% e a máxima em 5,592%. O juro das T-notes de 10 anos estava em 5,225%, com mínima em 5,220% e máxima em 5,229%.