T-bond sobe com novas ofertas Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA caíram, com correspondente alta nos juros. Segundo a Dow Jones, os participantes do mercado ajustaram posições para as novas emissões de títulos do Tesouro e de papéis corporativos. O mercado também foi influenciado pela controvérsia sobre se o Tesouro deve ou não continuar a emitir bônus de 30 anos. O leilão primário de US$ 11 bi em notes de cinco anos foi mais fraco do que se esperava. Foi a primeira etapa da série de leilões trimestrais de refinanciamento, que prossegue amanhã, com a oferta de US$ 11 bilhões em notes de 10 anos, e na quarta-feira, com US$ 10 bi em bônus de 30 anos. Na altura do fechamento da Bolsa de Nova York, o juro projetado pelos T-bonds de 30 anos estava em 5,510%; a mínima foi em 5,486% e a máxima em 5,526%. O juro das T-notes de 10 anos estava em 5,201%, com mínima em 5,160% e máxima em 5,216%.