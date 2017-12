T-bond volta a cair em reação ao índice NAPM Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, com correspondente queda nos juros, pelo terceiro dia consecutivo. O mercado reagiu ao índice de atividade industrial da Associação nacional dos Gerentes de Compras (NAPM), que mostrou um enfraquecimento ainda maior da economia norte-americana e alimentou as previsões de novos cortes das taxas de juro pelo Fed. Na altura do fechamento da Bolsa de NY, o juro projetado pelos T-bonds de 30 anos estava em 5,451%; a mínima do dia foi em 5,413% e a máxima em 5,482%. O juro das T-notes de 10 anos estava em 5,092%, com mínima em 5,027% e máxima em 5,096%. As informações são da Dow Jones.