Tabela do Imposto de Renda será mantida, diz Dirceu O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, disse que o governo deverá manter a atual tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) também no próximo ano. Ele se manifestou contra à proposta do senador Rodolpho Tourinho (PFL-BA), de incluir na reforma tributária um dispositivo tornando obrigatória a correção anual da tabela. O ministro disse que a posiçao do governo, já expressada pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, é clara: "A situação do País exige, em 2004, que o governo mantenha o superávit fiscal". José Dirceu disse que a inflação será reduzida, que os indicadores econômicos melhoraram e que será retomado o desenvolvimento econômico. Ressaltou, porém, que a situação orçamentária do País é difícil por causa da necessidade de obtenção de superávit fiscal e porque houve uma queda de receita este ano. "Se queremos ter crescimento sustentado nos próximos dez anos, temos de ter consciência das dificuldades que vamos passar em 2003 e 2004, ainda que tenhamos aumento de emprego e crescimento da renda no ano que vem", afirmou. Questionado se a tabela do IR poderia ser corrigida em 2005, afirmou: "2005 está muito longe".