Tabela do IR e juros altos têm sentidos opostos, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, comentou hoje o anúncio da correção da tabela do Imposto de Renda e a elevação da taxa básica de juros, a Selic, afirmando que são duas medidas "que caminham em sentidos opostos, já que uma dá alento ao consumo e a outra aperta o consumo". Ele informou também que, na reunião de ontem, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, foram discutidas sugestões para garantir eficiência na economia e desonerações de impostos que poderão ser implementadas no próximo ano. O ministro chegou na manhã desta quinta-feira ao Palácio das Artes, em Belo Horizonte, onde irá participar da 27ª reunião do Conselho do Mercado Comum. Ele evitou comentar as divergências entre Brasil e Argentina no que se refere à adoção de salvaguardas pelo país vizinho. Agenda Ao meio-dia, está prevista uma entrevista do ministro, que irá encerrar o I Fórum Empresarial do Mercosul, no prédio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, também chegou para participar da reunião, acompanhado do coordenador nacional do Brasil no Mercosul, Luiz Filipe Macedo Soares, mas não conversou com a imprensa.