Tabela do IR pode ter correção de 35% O teto de isenção e as deduções previstas na tabela do Imposto de Renda (IR) poderão ser corrigidos em 35%, segundo o substitutivo do projeto de lei elaborado pelo relator da proposta na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, deputado Mussa Demes (PFL-PI). Com isso, ficariam isentos do pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) os contribuintes com salário abaixo de R$ 1.215 mensais, e não mais de R$ 900, como é atualmente. A tabela do IRPF não é corrigida desde de 1995 e o projeto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados este ano, para que os novos valores comecem a vigorar já em 2002. A proposta, que deverá ser posta em votação hoje na comissão, mantém as duas alíquotas atuais que incidem sobre os rendimentos. Atualmente, os contribuintes que recebem entre R$ 900 e R$ 1.800 por mês pagam 15% e aqueles cuja renda é superior a esse valor, 27,5%. Caso a proposta seja aprovada, pagarão a alíquota maior os que ganharem acima de R$ 2.430. Aumento do IR disfarçado O deputado Mussa Demes afirmou ter mantido a concepção original do projeto do senador Paulo Hartung (PPS-ES), prevendo a correção da tabela, para que não fosse necessária nova tramitação no Senado. "O problema do congelamento da tabela é agravado a cada ano, pois avança em cima dos menores contribuintes", afirmou o relator. Pelo projeto original de Hartung, que previa uma correção de 28,4%, a Receita Federal estimava uma perda de arrecadação de R$ 3,5 bilhões ao ano. Pela nova tabela, ainda não há previsão. Mas Mussa Demes não considera que sejam perdas. Para ele, a falta de correção da tabela é "um aumento de imposto disfarçado e sem a chancela do Legislativo" - por isso, não deveria ser tratado como ganho efetivo. Segundo o deputado, o próprio secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, já admitiu que a carga tributária no Brasil é alta. O relatório de Mussa Demes indica que a carga tributária bruta global passou de 25,1% do Produto Interno Bruto (PIB), em 1991, para mais de 33,18% em 2000. O deputado ressaltou ainda que a aprovação do projeto não inviabiliza a apresentação de uma nova proposta, com uma reorganização da tabela e a criação de mais alíquotas. "Ainda não encontrei a forma mais adequada para não punir a classe média. Há muitas distorções de renda no País", afirmou. Ele acredita ser preciso criar uma alíquota muito elevada, em torno de 45%, para rendimentos que superem R$ 16.000.