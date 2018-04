Tabela do IR só vale até o final deste ano Ninguém havia percebido, mas a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que foi corrigida em 17,5% neste ano, só vale até o dia 31 de dezembro de 2002. Depois desta data, ela deixa de vigorar, criando um vácuo jurídico. Esse vazio pode ser preenchido de duas formas: ou volta a vigorar a tabela anterior, que era mais pesada para o contribuinte, ou simplesmente não haverá recolhimento do IRPF. Essa é a conclusão a que chegaram os juristas do governo. Teria sido um erro de redação cometido pelo Congresso. É mais um problema que terá de ser resolvido pelos parlamentares até o final deste ano. Será necessário editar uma nova lei ou Medida Provisória (MP) para corrigir a situação. Se a opção for pela MP, esta terá de ser aprovada pelo Congresso até o final do ano, pois todas as mudanças na legislação de impostos têm de ser aprovadas no ano anterior à sua entrada em vigor. Existem várias formas de resolver o problema. É possível, por exemplo, ser editada uma MP mantendo a tabela corrigida a partir de 2003, como era intenção do Congresso ao aprovar a nova lei. O próprio Congresso pode tomar a iniciativa de mexer no texto. Os juristas que encontraram o erro acham que algo será feito, pois a legislação, do jeito como está, não está sólida. O mais provável é que a solução seja acordada com o presidente eleito, uma vez que a solução, qualquer que seja ela, será implementada no primeiro ano de seu mandato. Tabela antiga Se nada for feito, acreditam os juristas do governo, voltará a vigorar a tabela do IRPF que foi aplicada até o ano passado. Hoje, quem tem rendimentos de até R$ 1.058,00 mensais está isento do IR. Mas se voltar a vigorar a tabela antiga, esse limite cai para R$ 900,00. Da mesma forma, a faixa de rendimentos que paga 15% de IR, que hoje vai de R$ 1.058,01 até R$ 2.115,00, voltará a ser a antiga, ou seja, R$ 900,01 a R$ 1.800,00. A alíquota de 27,5%, que hoje é cobrada de quem ganha acima de R$ 2.115,00, passará a ser cobrada sobre rendas de R$ 1.800,00 ou mais. A volta da tabela antiga se baseia numa doutrina do direito segundo a qual, quando uma alteração na lei deixa de vigorar, volta a regra anterior. Nesse caso, deixando de vigorar a tabela corrigida, voltaria a ser cobrada a tabela antes da correção. Mas essa não é a única interpretação possível. Há quem entenda que, revogada a tabela corrigida, não há tabela alguma. Ou seja, não haverá recolhimento do IRPF no ano que vem. Os juristas do governo não concordam com essa leitura. No entanto, eles admitem que, se nada for feito, poderá haver uma enxurrada de ações na Justiça alegando a inexistência da tabela. Eles acham que o governo não pode se arriscar a ficar sem arrecadação do IRPF, que rendeu R$ 4,3 bilhões no ano passado. Por isso, a confusão terá de ser desfeita neste ano. Acordo "Se existiu a falha, isso é fácil de corrigir", disse ontem o deputado Pedro Eugênio (PT-PE), um dos mais ativos articuladores da correção da tabela. "O governo dispõe de um instrumento ágil e eficaz para lidar com essa situação, que é a MP." Na sua avaliação, o governo teve inúmeras mostras que a intenção do legislador foi fazer a correção da tabela de forma irreversível. "Tudo foi negociado com o governo e só haverá problema se eles resolverem trair o acordo." Um outro parlamentar, que não quis se identificar, admitiu que a falha foi notada quando o texto já estava em votação no plenário. No entanto, naquela ocasião, líderes da base aliada do governo teriam garantido que não haveria problemas e os demais parlamentares aceitaram. O próprio governo só foi perceber o erro sete meses após iniciar a aplicação da lei. Na avaliação dos técnicos da área econômica, a tendência é que esse problema da correção da tabela seja tratado junto com outra questão - a prorrogação, em 2003, da cobrança da alíquota de 27,5%. Pela legislação em vigor, essa alíquota cairá para 25% a partir de 1º de janeiro de 2003. No entanto, isso representará R$ 1,7 bilhão a menos nos cofres federais, num ano em que o ajuste fiscal terá de ser forte. Por isso, é pouco provável que os contribuintes sejam brindados com a redução da alíquota de 27,5% para 25%.