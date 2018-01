Tabela Fipe deve sair em julho A maioria das companhias de seguro do País deve adotar a nova tabela da Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, que traz os preços médios de todos os veículos cotados no mercado. A decisão deve por fim à antiga discussão entre segurado e seguradora sobre o valor de indenização no caso de apólices de seguro de automóvel feitas pelo valor de mercado. O novo sistema poderá estar disponível no fim de julho, mas isso vai depender de cada seguradora. Antes, será necessário adaptar os atuais programas utilizados pelas companhias para os moldes da Tabela Fipe. Além disso, os produtos precisam ser reavaliados. Hoje, o pagamento dessas indenizações é feito com base em cotações publicadas em jornais e revistas. A partir da adoção da Tabela Fipe, tanto o consumidor como as companhias passariam a ter um parâmetro único para o ressarcimento. Os analistas acreditam que isso dará maior transparência ao mercado, já que o consumidor poderá acompanhar mês a mês o valor que receberia no caso de perda total do veículo. Com a modificação, as apólices passarão a conter uma cláusula determinando que a indenização será acertada com base na tabela Fipe. Caso entenda que o preço de seu carro supera o apresentado, por possuir outros acessórios, o segurado terá a possibilidade de contratar um valor ajustado em relação à tabela. É claro que isso vai significar um custo maior, mas pode evitar atritos. Veja abaixo o link da Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas da USP (Fipe).