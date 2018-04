Tabelamento do gás está descartado por enquanto, diz ministro O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, descartou por enquanto a possibilidade de tabelamento dos preços do gás de cozinha. Segundo ele, os preços "estão dentro de uma normalidade tranqüilizadora. O tempo todo, esperamos não precisar chegar ao tabelamento", observou Gomide, ao chegar ao Ministério de Minas e Energia, onde presidirá reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Na reunião do conselho, serão tratados temas relacionados ao leilão de energia das geradoras federais (energia velha) previsto para 9 de setembro. Entre os itens da pauta da reunião está também, a redefinição do Valor Normativo (VN) que incide sobre as tarifas de energia e dos submercados de energia. Segundo Gomide, será também editada uma resolução recomendando à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que seja vigilante em relação aos leilões de energia, "garantindo a livre concorrência e protegendo os interesses do consumidor".