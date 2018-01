Tablóide do Listão Oesp terá mais edições encartadas no JT O jornal Listão Oesp - lista telefônica de fornecedores de produtos e serviços para consumidores residenciais, comerciais e industriais de São Paulo -, que vem sendo distribuído encartado no Jornal da Tarde desde outubro, terá mais edições nos dias 19 de dezembro, 16 de janeiro e 20 de fevereiro. O jornal é publicado pela Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S.Paulo e responsável pela publicação do Listão Oesp. Os anúncios são produzidos em ordem alfabética, e formato seguindo o mesmo estilo dos títulos utilizados no Listão São Paulo. Os jornais têm 24 páginas e tiragem estimada de 70 mil exemplares. Para os anunciantes, o jornal representa um diferencial, como explica o gerente de marketing, Renato Rodrigues de Souza. ?Enquanto nossos anunciantes aguardam a publicação da Lista no ano seguinte, poderão realizar negócios imediatamente com a divulgação de seus anúncios neste tablóide?. ?Terão direito à cortesia na edição de dezembro todos os clientes Oesp que fecharam ou renovaram seus contratos em novembro, nos produtos Listão São Paulo, Guarulhos, Campinas, Baixada Santista, Sorocaba; Guia do Consumidor; Casa Escritório e Guias Setoriais?, informa Souza. Para os clientes que ainda têm contratos a vencer em dezembro, janeiro e fevereiro, a empresa está antecipando a renovação e todos que fecharem até dezembro, terão o anúncio gratuito nas próximas edições do tablóide, em janeiro e fevereiro. A versão eletrônica do Listão Oesp e demais produtos da Oesp Mídia está nos endereços:www.listao.com.br e www.guiasoesp.com.br. Mais informações pelo telefone 0800 015 77 77 ou e-mail: grc@grupoestado.com.br .