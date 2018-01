Tailândia anuncia fim da epidemia de gripe avícola O governo da Tailândia anunciou hoje ter dado fim à epidemia de gripe avícola no país. A criação de aves será retomada em abril. Segundo Yukol Limlamthong, diretor do departamento de Pecuária do Ministério da Agricultura local, desde 25 de fevereiro não são registrados novos casos. O fato já foi informado ao Escritório Internacional de Saúde Animal (OIE). Pelas regras do OIE, a criação de aves pode ser retomada três semanas depois de controlada a doença. A Tailândia registrou o primeiro caso de gripe em 23 de janeiro. Desde então, 30 milhões de aves foram destruídas e sete pessoas que foram contaminadas pelo vírus da doença morreram.