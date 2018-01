Taiwan abre em alta, mas cede a baixas da "velha economia" A bolsa taiuanesa registrou ganhos no início do pregão, mas fechou o dia em queda de 1,17% com a suspeita dos investidores de que os papéis das empresas de manufatura (as ações da chamada "velha economia") estavam supervalorizadas. Em Tóquio, o Nikkei 225 caiu 0,87%, a sexta baixa consecutiva, com a realização de lucros depois de ganhos acumulados sob estímulo do bom resultado em Wall Street ontem (Dow Jones: +1,19%; Nasdaq: +1,73%). Em Seul, a queda de 0,55% foi decorrência dos temores com o "dia da bruxa tripla" (vencimento do índice futuro, opções e opções individuais) que acontece na quinta-feira. Já o mercado filipino fechou misto, em alta de 0,33%, liderado pela procura dos papéis da Philippine Lond Distance Telephone Co. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,40%; Indonésia: -0,82%; Malásia: +0,21%; Tailândia: +0,44% e Cingapura: +0,38%.