Taiwan: bolsa sobe com aparente controle de Sars O mercado taiuanês fechou hoje com seu melhor resultado em um mês, em alta de 2,67%, aos 4.465,57 pontos. O desempenho em Taipé foi resultado das expectativas de que a epidemia de Sars esteja melhorando. Hoje, foram registrados 15 novos casos da doença, número muito menor se comparado aos 65 na última quinta-feira. Em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 0,52% estimulado pela perspectiva lucros dos bancos. O índice Kospi, do mercado sul-coreano, iniciou o dia em queda, mas fechou em alta de 1% em razão das fortes compras no mercado futuro. O bom desempenho foi liderado pelos papéis da Samsumg Electronics (+1,60%). A bolsa filipina encerrou o dia praticamente estável, com leve queda de 0,04%. O pregão teve baixo volume financeiro e foi liderado pelas perdas da blue chip Petron Corp. Às 5h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,61%; Indonésia: +1,18%; Malásia: +0,68%; Tailândia: +0,69% e Cingapura: +1,21%.