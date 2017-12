Taiwan cai 2,30% com caso de Sars A confirmação de um caso de síndrome respiratória severa (Sars) em Taiwan derrubou a bolsa local, que encerrou o dia em -2,30%. O Nikkei 225, de Tóquio, sofreu retração de 1,74%, também influenciado pelo caso de Sars. Além disso, a valorização do iene frente ao dólar fez com que os investidores vendessem seus papéis, principalmente de empresas aéreas e do setor de turismo. As vendas realizadas por investidores estrangeiros provocaram baixa de 1,32% do índice Kospi, da bolsa sul-coreana. Já Filipinas sofreu ligeira queda, fechando praticamente estável (-0,06%), com realização de lucros depois de três pregões em alta. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,72%; Indonésia: +0,12%; Malásia: -1,02%; Tailândia: +0,38% e Cingapura: -0,90%.