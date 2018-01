Taiwan cai seguindo Nova York O mercado taiuanês fechou hoje em queda de 1,01% influenciado pela baixa em Wall Street (Dow Jones: -0,83%; Nasdaq: -0,80%). Um novo caso de Sars, descoberto em Cingapura também deixou preocupados os investidores de Taipé, contribuindo para a queda da bolsa. O Nikkei 225, de Tóquio, caiu 0,60% com realização de lucros, principalmente de papéis de alta tecnologia. Filipinas também sofreu retração (-0,52%) em razão de realização de lucros, depois de três pregões em alta. Não houve negociações hoje na Coréia do Sul por causa de feriado nacional. Às 4h45 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -2,16%; Indonésia: -1,98%; Malásia: -1,09%; Tailândia: -0,01% e Cingapura: -0,97%.