Taiwan e China terão acordo de cooperação Taiwan e China iniciarão em outubro as negociações para assinar um acordo de cooperação econômica similar a um pacto de livre comércio, anunciou o ministro da Economia taiwanês, Yiin Chii-ming. A assinatura do documento deve ocorrer no início de 2010. Yiin reuniu-se em Cingapura com seu colega chinês, Chen Deming, durante reunião do Fórum de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec), nos dias 21 e 22. Com o pacto, Taiwan espera resistir aos efeitos negativos da entrada em vigor, em 2010, do Acordo de Livre-Comércio entre as Nações do Sudeste Asiático, China, Japão e Coreia do Sul.