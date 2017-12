Taiwan e Coréia do Sul registram alta A bolsa taiuanesa fechou hoje em alta de 1,46% com a procura por papéis da ?velha economia?, embora o movimento de realização de lucros tenha eliminado parte dos ganhos da primeira parte do pregão. O mercado sul-coreano oscilou entre os territórios positivo e negativo, encerrando o dia em alta de 0,42%. A alta foi estimulada pelos resultados da Intel, provocando alta dos papéis de tecnologia negociados em Seul e ofuscando as perdas de outros setores. A bolsa filipina encerrou o dia mista, em queda de 0,16%, liderada pelos papéis da Philippine Long Distance Telephone Co., que teve seus lucros reduzidos em razão das provisões para seu programa de redução de funcionários e alguns investimentos problemáticos. O Nikkei 225 caiu 0,15%, liderado pelas ações da NEC, Fujitsu e Sony. Às 5h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,94%; Indonésia: -1,89%; Malásia: -0,88%; Tailândia: +1,26% e Cingapura: +1,26%.