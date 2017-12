Taiwan e Filipinas caem com realização de lucros A bolsa taiuanesa interrompeu uma seqüência de seis pregões com valorização, fechando hoje em queda de 0,92%. Investidores institucionais e estrangeiros realizaram lucros, principalmente de papéis de tecnologia, seguindo a queda do Nasdaq ontem (-1,70%). O mercado filipino caiu 0,89% com correção técnica depois dos ganhos recentes. Em Seul, o índice Kospi sofreu retração de 0,62%, seguindo a queda em Wall Street (Dow Jones: -1,23%). Apesar dessa baixa, os papéis da Chung Bank e do Shinhan Financial Group tiveram fortes altas depois que o governo autorizou a venda de 80% do Chohung para o Shinhan. Em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 0,11%. A procura por barganhas superou a realização de lucros de ações de tecnologia. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registraram: Hong Kong: -0,70%; Indonésia: +0,10%; Malásia: -+0,27%; Tailândia: -0,06% e Cingapura: -0,26%.