Taiwan encerra a semana em alta O mercado taiuanês fechou em alta de 1,79% nesta sexta-feira liderado pelas ações da AU Optornics. O papel teve valorização de 7% e foi o terceiro mais negociado na bolsa. A Coréia fechou mista, em alta de 1,49% com a confirmação de que a unidade bancária do Shinham Financial Group está em conversações para fundir sua unidade bancária (Shinham Bank) com o KorAm Bank. Já o Nikkei 225 fechou com a maior queda em um mês (-1,65%) estimulado pelo desempenho da Nasdaq (-2,37%). Nas Filipinas, o desempenho dos principais índices do mercado americano (Dow Jones: - 1,98%) foi decisivo para a desvalorização de 0,67% do mercado local. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,82%; Indonésia: +0,89%; Malásia: -0,17%; Tailândia: -0,48% e Cingapura: -0,07%.