Taiwan encerra a semana em alta de 2,56% A expectativa da melhora do clima político entre Taiwan e China e as declarações do presidente do Fed (BC americano) de que há sinais de recuperação econômica nos EUA estimularam os investidores da bolsa de Taipé, que fechou em +2,56%. Os papéis da United Microelectronics Corp. subiram 1,5%. Na Coréia do Sul a alta foi de 2,24%, também estimulada pelas boas perspectivas da economia americana. As ações da Samsung Electronics tiveram valorização de 4%. O Nikkei 225 da bolsa de Tóquio subiu 0,70% com a procura por papéis de alta tecnologia e de outras empresas exportadoras. Já o mercado filipino registrou baixa (-0,19%), com correção técnica, depois dos ganhos obtidos nos últimos pregões. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,17%; Indonésia: +1,30%; Malásia: +0,81%; Tailândia: +1,09% e Cingapura: +3,15%.