Taiwan encerra o dia em queda de 21,19% A bolsa de Taiwan fechou hoje em baixa de 2,19% em razão de realização de lucros, que promoveu correção técnica no mercado. Andrew Teng, gerente-adjunto da Taiwan International Securities, disse que ?a queda de hoje foi surpreendente, mas a correção foi saudável?. O Nikkei 225, do mercado japonês, sofreu retração de 0,74%, em razão das vendas de blue chips. Já em Manila, o pregão fechou em alta de 1,65% com caça por barganhas. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, avançou 0,46%, seguindo a alta de 0,35% registrada ontem pelo Dow Jones. Às 5h30 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,41%; Indonésia: -2,91%; Malásia: -0,43%; Tailândia: -0,46% e Cingapura: -1,25%.