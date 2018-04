Taiwan faz corte surpresa no juro para estimular economia O banco central de Taiwan inesperadamente reduziu sua taxa básica de juro em 0,25 ponto percentual neste domingo, no quarto movimento de afrouxamento monetário em pouco mais de um mês, à medida que os temores de recessão global ameaçam a economia do país, sustentada, em boa medida, pelas exportações. A decisão, que coloca a taxa em 2,75 por cento, o menor nível desde março de 2007, ocorre após as principais economias do mundo terem concordado na necessidade de adotar medidas para estimular o crescimento e poucos dias depois de o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra reduzirem seus juros. O BC de Taiwan tomou a decisão após as exportações do país registrarem em outubro a primeira queda na comparação anual em três anos e meio e a inflação do mês passado desacelerar para o menor nível em um ano. A redução da taxa de juro entrará em vigência a partir de segunda-feira. "Decidimos que temos que tomar uma ação depois de olhar os dados de inflação, as previsões do FMI (Fundo Monetário Internacional) e os números de exportação da semana passada", disse o presidente do BC, Perng Fai-nan, em entrevista coletiva. (Por Lee Chyen Yee)