Taiwan fecha em alta com recuperação técnica O mercado taiuanês rompeu a seqüência de cinco pregões em queda e fechou hoje em alta de 1,30%. Papéis de todos os setores se valorizaram, graças à recuperação técnica, afirmaram dealers. A bolsa filipina subiu 0,50% com caça por barganhas e o otimismo do mercado em conseqüência das boas notícias nos setores fiscal e financeiro. O Nikkei 225, de Tóquio, avançou 0,41% com a desvalorização do iene em relação ao dólar. Já o índice Kospi, da bolsa sul-coreana, caiu 0,86%, seguindo a baixa no mercado futuro. Os papéis da SL Global (-4,50%) lideraram as perdas. Às 6h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,84%; Indonésia: +0,21%; Malásia: +0,21%; Tailândia: +0,46% e Cingapura: -0,86%.