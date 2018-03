Taiwan fecha em alta depois de seis quedas consecutivas A alta dos papéis de empresas produtoras de chips de memória foi responsável pela alta de 1,59% hoje na bolsa de Taiwan, depois de seis pregões seguidos em baixa. Em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 1,03%, também colocando fim a uma seqüência de seis baixas consecutivas, apesar de o mercado continuar vulnerável em razão da guerra no Iraque. Nas Filipinas, questões econômicas e de segurança mantiveram os investidores de lado, o que resultou na queda de 0,66% do principal índice da bolsa local. Em Seul, o índice Kospi registrou sua sétima baixa consecutiva (-0,14%), liderada pelas ações da SK Global e rumores de que o Grupo Hanjin pode ser o próximo alvo de investigações do governo. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,30%; Indonésia: +1,50%; Malásia: +0,38%; Tailândia: +0,09% e Cingapura: +1,21%.