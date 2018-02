Taiwan fecha em queda antes de feriado prolongado A bolsa taiuanesa encerrou hoje seus negócios em alta de 1,40%, com grande liquidez e expectativa de melhora dos fundamentos da economia a longo prazo. Hoje foi o último pregão antes do feriado prolongado de 11 dias em comemoração do Ano Novo chinês. O mercado sul-coreano fechou misto, com alta de 0,22%, com as compras realizadas por investidores institucionais, que não foi tão forte quanto esperado em razão das quedas nos mercados americanos (Dow Jones: -0,02%; Nasdaq: -0,92%). Já o Nikkei 225 da bolsa de Tóquio registrou queda de 0,58% (9.420,85 pontos) e novo recorde de baixa (o pior resultado em 18 anos) em meio às preocupações sobre o futuro da economia, os ganhos das empresas e a questão dos créditos podres. Nas Filipinas, a baixa foi de 0,38%, com realização de lucros e rumores sobre a renúncia do Secretário das Finanças, Jose Isidro Camacho. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,36%; Indonésia: -1,52%; Malásia: -0,56%; Tailândia: +0,61% e Cingapura: +1,15%.