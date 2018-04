Taiwan fecha em queda de 1,05% A bolsa taiuanesa abriu em alta com o anúncio do governo de que o índice composto dos principais indicadores para o mês de abril subiu 2,3% em relação ao mês anterior. Mas no período da tarde, as pressões de venda foram maiores e o índice encerrou o dia em baixa de 1,05%. O mercado filipino fechou em queda de 0,60%. O Nikkei 225 encerrou em -0,34%, embora compras especulativas tenham limitado a realização de lucros em razão da falta de investidores estrangeiros no mercado hoje. Já o índice Kospi da bolsa sul-coreana fechou em alta de 0,98%, liderado por papéis da Samsung Electronics. No intervalo do meio-dia, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,09%; Indonésia: +0,25%; Malásia: -0,66%; Tailândia: +2,25% e Cingapura: -1,09%.