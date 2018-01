Taiwan inicia a semana em alta Os papéis de tecnologia lideraram a alta de 0,79% hoje na bolsa taiuanesa. Mas o pregão foi caracterizado mais por consolidação técnica do que pela iniciativa de compra dos investidores a partir de notícias ou fundamentos. Em Seul, as compras realizadas por investidores estrangeiros resultou em alta de 0,74%. Segundo analistas, as expectativas do mercado estão se transformando em confiança. O mercado filipino também fechou em alta neste início de semana. O índice local encerrou com valorização de 0,27%. Apesar das compras realizadas por investidores externos, persistem as preocupações sobre os problemas orçamentários do governo e a decisão de alguns países de fechar suas embaixadas no país. Já o Nikkei 225 terminou o dia em queda (-0,45%), em razão de realização de lucros. O plano de reforma econômica divulgado pelo governo na sexta-feira não empolgou o mercado. Além disso, a queda dos principais índices de Wall Street no último pregão da semana passada (Dow Jones: -0,40%; Nasdaq: -0,62%) não contribuiu para melhorar o humor dos investidores em Tóquio. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,72%; Indonésia: -0,50%; Malásia: -0,32%; Tailândia: -0,46% e Cingapura: -0,14%.