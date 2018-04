Taiwan inicia a semana em alta de 3,48% Os ganhos em Wall Street na sexta-feira (Dow Jones: +0,86%; Nasdaq: 0,74%) e a grande liquidez fizeram com que o mercado taiuanês fechasse em alta de 3,48%. Os papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., a maior produtora de chips sob encomenda do país, subiram 3,9%. As ações da Asustek Computer Inc., que produz placas mãe, tiveram valorização de 6,2%. Essas altas ocorreram com a perspectiva de aumento das vendas e de recuperação da economia global. Em Tóquio, as ações de alta tecnologia e do setor bancário lideraram os ganhos. O índice Nikkei 225 subiu +0,65% com a expectativa de injeção de dinheiro público nos bancos. As ações da Mizuho Holdings Inc. subiram 7,7% e as do Sumitomo Mitsui Banking Corp., 2,7%. O pregão em Seul fechou hoje com grande volume de negócios (4,495 trilhões de wons contra uma média de 550 milhões de wons no últimos dez pregões) em razão do otimismo dos investidores estrangeiros em relação à economia sul-coreana. O índice Kospi subiu 0,50%. A expectativa de queda das taxas de juros domésticas fez com que o pregão filipino registrasse ganho de 0,18% nesta segunda-feira. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,61%; Indonésia: +0,27%; Malásia: +0,93%; Tailândia: +1,19% e Cingapura: +1,30%.