Taiwan inicia a semana em forte alta A confiança de que o gabinete do novo primeiro-ministro Yu Shyi-kun irá revitalizar a economia provocou alta no mercado taiuanês. O setor de eletrônicos atraiu a maior parte dos investidores, que compraram papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing e da United Microelectronics provocando alta de 4,98%. Em Manila, a expectativa de melhores indicadores econômicos também promoveram a procura por ações. A demanda de investidores estrangeiros fez com que o índice local fechasse em alta de 2,64%. No mercado sul-coreano, a valorização de 1,25% foi decorrência do programa de vendas no mercado futuro, principalmente de blue chips, por investidores institucionais. Os papéis de instituições financeiras também subiram, em razão da boa perspectiva para o setor, que inclui expectativa de fusão entre alguns bancos. A bolsa de Tóquio registrou ligeira queda (-0,13%), já que os investidores se mantiveram cautelosos por causa do não funcionamento do mercado norte-americano hoje. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,44%; Indonésia: +0,13%; Malásia: -0,39%; Tailândia: -0,54% e Cingapura: +0,09%.