Taiwan inicia a semana em queda de 1,77% O mercado acionário taiuanês fechou hoje em queda com a realização de lucros. A falta de confiança no mercado fez com que a bolsa local registrasse o pior volume em três meses, encerrando o pregão em baixa de 1,77%. Em Tóquio, o Nikkei 225 iniciou os negócios em alta (+0,25% no intervalo do meio-dia), mas encerrou o pregão também em território negativo: -0,58%, com realização de lucros, apesar dos ganhos dos papéis do setor bancário. A bolsa sul-coreana também abriu em alta, mas terminou o dia praticamente estável, com ligeira baixa de 0,07%. Não houve negociações nas Filipinas por ser feriado nacional. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,62%; Indonésia:-2,26%; Malásia: -1,58%; Tailândia: +0,23% e Cingapura: -0,86%.