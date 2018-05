Taiwan: PIB cresce 2,27% no 2ºtri2013

Entre abril e junho deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) de Taiwan foi de 2,27% em relação ao mesmo trimestre de 2012. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o PIB foi de 0,59%, de acordo com estimativas do Diretório Geral de Orçamento, Contabilidade e Estatística

O aumento anual foi inferior as previsões dos 12 analistas escutados pela Dow Jones Newswires, que esperavam alta de 2,40%.Ainda assim, o resultado foi superior ao registrado nos três primeiros meses do ano (+1,67%).

No segundo trimestre, as exportações cresceram 2,43% em relação ao mesmo período do ano anterior. As exportações representam aproximadamente 2/3 do PIB. Já o consumo privado cresceu 1,61% em relação ao segundo trimestre de 2012, e a produção industrial caiu 0,5% na mesma base de comparação.

Em maio, o governo disse que o PIB provavelmente cresceria 2,40% em 2013, em comparação com 1,26% no ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.