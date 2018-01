Taiwan registra queda de 2,12% A bolsa taiuanesa fechou em baixa de 2,12% nesta terça-feira, com realização de lucros depois da alta de ontem. Segundo analistas, as preocupações com a guerra no Iraque voltaram a interferir no humor do mercado. Em Tóquio, o Nikkei 225 recuou 0,90%, liderado por empresas exportadoras, que tiveram seus papéis desvalorizados em razão da valorização do iene. Nas Filipinas, o pregão encerrou em queda de 0,40%, puxado pela não-aprovação de uma lei contra lavagem de dinheiro. Na Coréia do Sul, o índice Kospi fechou misto, com alta de 0,26%. Apesar das notícias sobre uma possível investigação a respeito de negócios ilegais com ações, o mercado manteve-se em território positivo estimulado pelo programa de compras no mercado futuro. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,12%; Indonésia: -0,79%; Malásia: -0,19%; Tailândia: +0,45% e Cingapura: -0,78%.