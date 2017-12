Taiwan registra seu melhor desempenho em um ano A bolsa taiuanesa fechou hoje em alta de 3,31%, aos 5.322,26 pontos, liderada por papéis dos setores eletrônico e financeiro. O melhor desempenho do mercado em um ano foi resultado da promessa do governo de aliviar as restrições aos estrangeiros que investem em ações no país. Além disso, há a expectativa de aprovação de projetos que afetarão a economia e o sistema financeiro, ainda esta semana. O Nikkei 225 subiu 2,60% liderado por papéis de empresas de tecnologia como NEC Corp. e Tokyo Electron Ltd. O mercado filipino registrou alta de 1,96% com procura por barganhas em antecipação às boas notícias esperadas em relação aos resultados das empresas e a economia do país. O índice Kospi, da bolsa de Seul, encerrou o dia em +1,59%, contrariando as expectativas de correção técnica. O mercado acredita em bons resultados para o terceiro trimestre, razão pela qual os preços estão subindo em antecipação aos lucros. Às 5h20 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +1,97%; Indonésia: +0,77%; Malásia: +0,89%; Tailândia: -0,13% e Cingapura: +1,95%.