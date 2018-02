Taiwan segue Brasil e limita fluxo de capital externo A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan disse hoje que está impedindo os investidores estrangeiros de aplicarem dinheiro nos chamados "time deposits", que são contas às quais os investidores têm acesso limitado a seus fundos por um período fixo de tempo, em troca do recebimento de taxas de juros mais elevadas. Na avaliação do analista Clyde Wardle, do HSBC, Taiwan torna-se, assim, o primeiro país na Ásia a seguir os passos do Brasil e a instituir controles sobre os fluxos de capitais que estão provocando a apreciação da moeda local.