Taiwan sobe 2,89% e avança 8,6% em 2003 A Bolsa de Taiwan ofuscou o desempenho das demais bolsas da Ásia nesta quarta-feira, ao computar uma forte alta e fechar no melhor nível em mais de quatro meses. O Taiwan Weighted subiu 135,85 pontos (+2,89%), para 4.836,93 pontos, somando uma alta de 8,6% em 2003. O ganho em pontos foi o maior em 8 semanas, enquanto o volume foi o mais robusto em 9 semanas. O desempenho foi alavancado pelas medidas para estimular investimentos e a economia local, assim como pela liquidez abundante. O Congresso aprovou leis que darão isenção fiscal por um período médio de 5 anos para novos investimentos feitos pelas indústrias. A melhora do ambiente deveu-se também à decisão da Securities & Futures Commission de aliviar algumas restrições para investidores estrangeiros qualificados. A Bolsa das Filipinas também se sobressaiu, com o PSE Composto somando 20,83 pontos (+2,04%), para fechar em 1.040,42 pontos, com os operadores citando os bons fundamentos econômicos como justificativa para a alta. As compras relacionadas aos movimentos nos mercados futuros acabaram atenuando a disposição por realização de lucros em Hong Kong, levando o índice Hang Seng a sustentar uma alta modesta de 35,1 pontos (+0,37%), para fechar em 9.688,21 pontos. Os analistas afirmaram que o discurso sobre o estado da nação pronunciado pelo chefe do executivo, Tung Chee-hwa, no Parlamento, impediu uma alta maior, ao não apresentar medidas concretas para combater os problemas econômicos de Hong Kong, como desemprego e déficit fiscal. Em Cingapura, o Straits Times subiu 13,58 pontos (+1,03%), para 1.332,32 pontos. Vendas programadas realizadas nos minutos finais do pregão fizeram a Bolsa da Coréia do Sul a fechar em queda marginal. O Kospi cedeu 0,48 ponto (-0,07%), para 651,72 pontos, após ter recuado 2,2% na sessão de ontem. As ações da Samsung Electronics, maior empresa em capitalização de mercado na Coréia do Sul, caiu 0,7%. Na Malásia, o KLSE Composto recuou 1,04 ponto (-0,17%), para 625,13 pontos. A Bolsa de Bangcoc fechou com queda superior a 1%, com o Thai Set caindo 4,12 pontos (-1,13%), para 361,39 pontos. O pior desempenho do dia foi da Bolsa da Indonésia, onde o Jacarta Composto regrediu 5,10 pontos (-1,29%), para 389,41 pontos. As informações são da Dow Jones.