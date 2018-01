Taiwan tem melhor desempenho em mais de 15 meses A bolsa taiuanesa fechou hoje em alta de 1,56%, aos 5.727,01 pontos, seu maior nível em mais de 15 meses. As empresas de chips foram as registraram maior alta, em razão das boas perspectivas para o setor. Os papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing e da United Microelectronics lideraram os ganhos. O mercado filipino avançou 1,49%, liderado pela blue chip Philippine Long Distance Telephone Co. O Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, subiu 0,31%. As maiores altas foram de empresas exportadoras tais como Sony Corp. e Canon Inc., depois da queda do iene. Especula-se que a retração da moeda japonesa seja resultado de venda realizada pelo Banco Cental japonês. Já o índice Kospi, da bolsa sul-coreana, fechou em queda de 0,17% em antecipação ao vencimento do contrato futuro amanhã. Às 4h30, horário de Brasília, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,43%; Indonésia: +0,47%; Malásia: -1,20%; Tailândia: +0,98% e Cingapura: -0,22%.