Taiwan tem seu melhor desempenho em quatro meses O mercado taiuanês registrou hoje seu melhor desempenho em quatro meses, fechando em alta de 1,82%, aos 4.826,24 pontos. As compras realizadas por investidores institucionais garantiram a terceira sessão seguida de ganhos. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana também teve bom desempenho hoje, subindo 1,24%, aos 650,35 pontos, o melhor resultado desde 8 de janeiro. Programas de compra no mercado futuro e a procura de papéis, principalmente por investidores estrangeiros, garantiram o resultado. Em Tóquio, o Nikkei 225 teve alta de 0,42% (8.222 pontos) com a procura por blue chips. Já em Manila (Filipinas), os investidores decidiram realizar lucros, depois dos ganhos da semana passada, resultando em queda de 0,70% do principal índice da bolsa. Às 6h10 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,40%; Indonésia: +1,69%; Malásia: +0,42%; Tailândia: +0,17% e Cingapura: +0,31%.