TAM anuncia dois novos destinos na Europa A TAM anunciou nesta segunda-feira que oferecerá, a partir de outubro, mais dois novos destinos na Europa: Zurique e Genebra, na Suíça. Os vôos serão feitos em code-share com a Air France, empresa que mantém parceria com a TAM há sete anos. Além das duas cidades suíças, o code-share com a Air France inclui outras oito localidades na França (Bordeaux, Lyon, Montpellier, Nice, Nantes, Strasbourg, Marseille e Toulouse), além de possibilitar a conexão para mais de 30 destinos na Europa. Atualmente a TAM possui vôos diretos para Paris (dois diários), Nova York (um diário), Miami (três diários), Buenos Aires (42 semanais) e Santiago do Chile (um diário). Com a TAM Mercosul, oferece vôos para Assunção, Ciudad Del Este, Montevidéu, Santa Cruz de La Sierra e Cochabamba. A companhia oferece ainda uma freqüência diária para Lima, no Peru, operada em code-share com a Taca. Em 28 de outubro iniciará vôo diário para Londres e, a partir de lá, oferecerá conexão para outras 50 cidades européias por meio de acordos comerciais firmados com empresas estrangeiras. Com esses acordos especiais já estabelecidos com 51 empresas aéreas no mundo, a TAM possibilita aos seus passageiros viajar, por meio de suas bases em Miami, Nova York e Paris, além de Londres, para vários destinos na Europa, Ásia, Oriente Médio, Estados Unidos e América do Sul. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), no mercado internacional a TAM detém 54,5% do mercado entre as companhias aéreas brasileiras que operam no exterior.