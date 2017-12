TAM anuncia novas linhas para Lima e Santiago A TAM se prepara para inaugurar duas novas linhas: para Santiago, no Chile, na segunda quinzena de novembro, e outra para Lima, no Peru, no ínicio de 2005. As duas novas rotas foram aprovadas por autoridades do setor aeronáutico para operar, com vôos diários. O novo vôo diário para Santiago partirá dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo. Serão usadas aeronaves multi-classe, com serviço de bordo diferenciado, entretenimento com opções de canais de vídeo e de áudio. Segundo a empresa, os novos destinos permitirão integração com a rede de conexões oferecida hoje pela TAM que serve 66 localidades brasileiras, os destinos internacionais sul-americanos (Buenos Aires e Assunção), nos Estados Unidos via Miami e na Europa via Paris.