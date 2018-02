TAM anuncia novo esquema para Congonhas, reduz vôos ao Rio

A TAM anunciou na noite de quinta-feira um novo esquema para Congonhas, em São Paulo, com a transferência de 30 vôos para o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, e a suspensão de outros 10 vôos. Lista de vítimas ds identificadas O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 As mudanças visam a uma adequação às novas normas do governo para o aeroporto. Para ver com mais detalhes as mudanças da TAM, acesse o endereço no site oficial: http://www.taminforma.com.br/noticia.aspx?id=1648. A Gol, que junto com a TAM praticamente domina o mercado de passagens aéreas no país, anunciou na quarta-feira sua nova programação de vôos em Congonhas a partir de segunda-feira. Dos 11 vôos que a Gol cancelou em Congonhas, oito eram idas e chegadas do Rio. A empresa também transferiu 22 decolagens e aterrissagens para Guarulhos. Para ver com mais detalhes as mudanças da Gol, acesse o endereço no site oficial: http://www.voegol.com.br/Informacoes/vooscongonhas.asp. Nos últimos dias, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), seguindo resolução do Conselho de Aviação Civil (Conac), adotou uma série de medidas para reorganizar o tráfego aéreo em São Paulo, uma semana após o acidente com o Airbus A320 da TAM que matou cerca de 200 pessoas após se chocar com prédios perto de Congonhas.