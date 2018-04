TAM anuncia recorde de passageiros A TAM informou que bateu recorde no número de passageiros transportados num único dia, em 26 de abril. Naquela data, a companhia aérea transportou 54.416 passageiros nos vôos regulares, domésticos e internacionais, número 2,8% maior do que o recorde anterior, de 21 de dezembro de 2001, com 52.910 passageiros. De janeiro a março, segundo o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea), a TAM transportou 2,4 milhões de passageiros por quilômetro pago, 15% a mais do que no ano anterior. O índice de aproveitamento médio nos vôos foi de 58% no período. Até março, ela tinha 36,46% de market-share (participação no mercado) na aviação doméstica. A Varig tinha 27,81% de fatia no mercado doméstico até março. A TAM liderou, em 2001, o mercado de transporte aéreo doméstico, com 30,71% dos passageiros transportados. No ano passado, a empresa transportou 13 milhões de passageiros, número quase 30% superior ao do ano anterior. A expectativa, para esse ano, é chegar a 15 milhões de pessoas, 15% a mais do que em 2000. A frota, que em 2000 era de 67 aeronaves, saltou para 84 no final de 2001. A TAM recebeu no início deste ano três novos Airbus e atualmente está com 87 aviões.